Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области

Вооружённые силы Украины обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области. Фото © T.me / vvgladkov

"В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение лёгкой степени тяжести", — заявил Гладков.

Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области. Фото © T.me / vvgladkov

Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области. Фото © T.me / vvgladkov

На месте уже работают экстренные службы и глава городского округа Геннадий Бондарев, также отметил Гладков.