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1 ноября, 13:26

Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области

Вооружённые силы Украины обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области. Фото © T.me / vvgladkov

Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области. Фото © T.me / vvgladkov

"В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение лёгкой степени тяжести", заявил Гладков.

Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области. Фото © T.me / vvgladkov

Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области. Фото © T.me / vvgladkov

Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области. Фото © T.me / vvgladkov

Последствия обстрела села Козинка в Белгородской области. Фото © T.me / vvgladkov

На месте уже работают экстренные службы и глава городского округа Геннадий Бондарев, также отметил Гладков.

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Обложка ©

T.me/vvgladkov

Артур Белкин

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