Один человек пострадал при обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области
Вооружённые силы Украины обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
"В результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший. Ранение лёгкой степени тяжести", — заявил Гладков.
На месте уже работают экстренные службы и глава городского округа Геннадий Бондарев, также отметил Гладков.
Ранее Лайф сообщал, что в Донецке прогремело пять-шесть мощных взрывов. О разрушениях и пострадавших на данный момент ничего не известно.