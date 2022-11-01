Месси может перейти в клуб Дэвида Бекхэма следующим летом

По данным источника, из ПСЖ Месси может перейти либо в "Интер Майами", либо вернуться в "Барселону", в которой провёл большую часть своей карьеры. Однако вариант с клубом из США является более предпочтительным для аргентинца, а стороны уже до этого вели переговоры о возможном трансфере. Весной этого года сообщалось, что Месси может также выкупить 35% акций клуба. Напомним, контракт форварда с ПСЖ действует до конца текущего сезона.