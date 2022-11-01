Месси может перейти в клуб Дэвида Бекхэма следующим летом
Месси может стать игроком "Интер Майами" летом 2023 года
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Нападающий сборной Аргентины и футбольного клуба ПСЖ Лионель Месси может перейти в американский "Интер Майами", владельцем которого является экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм, летом 2023 года. Об этом пишет The Athletic.
По данным источника, из ПСЖ Месси может перейти либо в "Интер Майами", либо вернуться в "Барселону", в которой провёл большую часть своей карьеры. Однако вариант с клубом из США является более предпочтительным для аргентинца, а стороны уже до этого вели переговоры о возможном трансфере. Весной этого года сообщалось, что Месси может также выкупить 35% акций клуба. Напомним, контракт форварда с ПСЖ действует до конца текущего сезона.
Ранее Лионель Месси заявил, что стартующий 20 ноября чемпионат мира в Катаре станет последним для него в карьере.