Американские военные на базе Форт Силл обстреляли детей на Хэллоуин конфетами из HIMARS
Солдаты Армии США в штате Оклахома поздравили детей с Хэллоуином, выстрелив конфетами из РСЗО HIMARS. Видео публикует в Twitter американская военная база Форт Силл.
Американские военные на базе Форт Силл обстреляли детей на Хэллоуин конфетами из HIMARS. Видео © Twitter / @OfficialFtSill
Пусковая установка сделала залп, и дети в праздничных костюмах бросились собирать подаренные сладости прямо с мокрого асфальта.
"Разве мы могли как-то ещё раздать детям конфеты на Хэллоуин? Огневая задача!" — говорится в сообщении под видео.
Ранее журналист Андрей Коц заявил, что США решили поставить ВСУ неожиданный "подарок" для борьбы с российскими "Калибрами". Он напомнил, что Запад не спешит отдать Киеву передовые военные комплексы, а заявленных NASAMS и IRIS-T не хватит для того, чтобы защитить украинскую инфраструктуру.
Twitter / @OfficialFtSill