Солдаты Армии США в штате Оклахома поздравили детей с Хэллоуином, выстрелив конфетами из РСЗО HIMARS. Видео публикует в Twitter американская военная база Форт Силл.

Американские военные на базе Форт Силл обстреляли детей на Хэллоуин конфетами из HIMARS. Видео © Twitter / @OfficialFtSill

Пусковая установка сделала залп, и дети в праздничных костюмах бросились собирать подаренные сладости прямо с мокрого асфальта.

"Разве мы могли как-то ещё раздать детям конфеты на Хэллоуин? Огневая задача!" — говорится в сообщении под видео.