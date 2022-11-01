НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 ноября, 13:02

Американские военные на базе Форт Силл обстреляли детей на Хэллоуин конфетами из HIMARS

Солдаты Армии США в штате Оклахома поздравили детей с Хэллоуином, выстрелив конфетами из РСЗО HIMARS. Видео публикует в Twitter американская военная база Форт Силл.

Американские военные на базе Форт Силл обстреляли детей на Хэллоуин конфетами из HIMARS. Видео © Twitter / @OfficialFtSill

Пусковая установка сделала залп, и дети в праздничных костюмах бросились собирать подаренные сладости прямо с мокрого асфальта.

"Разве мы могли как-то ещё раздать детям конфеты на Хэллоуин? Огневая задача!" — говорится в сообщении под видео.

Россияне потеряли интерес к Хэллоуину

Россияне потеряли интерес к Хэллоуину

Ранее журналист Андрей Коц заявил, что США решили поставить ВСУ неожиданный "подарок" для борьбы с российскими "Калибрами". Он напомнил, что Запад не спешит отдать Киеву передовые военные комплексы, а заявленных NASAMS и IRIS-T не хватит для того, чтобы защитить украинскую инфраструктуру.

Обложка ©

Twitter / @OfficialFtSill

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров