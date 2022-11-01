Британский словарь Collins выбрал слово 2022 года

Термин permacrisis ("перманентный кризис") стал главным словом этого года по версии авторитетного британского словаря английского языка Collins English Dictionary.

"Термин Permacrisis, обозначающий "продолжительный период нестабильности и небезопасности", был назван словом 2022 года", — отмечается в сообщении на сайте словаря.

На это звание претендовали и другие выражения, связанные с мировым кризисом. Так, например, в список внесли словосочетание warm banks ("банки тепла" — по аналогии с "банками продовольствия") — тёплые отапливаемые места для бедных людей, которые не могут платить за отопление в домах.

Также в перечне partygate — скандал, который разгорелся вокруг экс-премьера Британии Бориса Джонсона в связи с его вечеринками во время пандемии коронавируса. А прилагательное carolean отсылает к имени нового короля — Карла III, который взошёл на престол после смерти Елизаветы II.

Своё место в списке заняли и слова Kyiv (Киев), lawfare ("использование юридических механизмов в отношении противника"), vibe shift ("значительное изменение доминирующей тенденции в культуре"), quiet quitting ("тихое увольнение, когда сотрудник не делает ничего, кроме прямых обязанностей"). Не забыли составители словаря добавить в список и нечто хорошее. Например, понятие splooting, обозначающее умиляющую позу животных, которые ложатся на живот c распластанными лапами.