Эрдоган решил в ближайшее время созвониться с Путиным и Зеленским из-за зерновой сделки

Президент Турции Тайип Эрдоган решил в ближайшее время созвониться с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским из-за срыва зерновой сделки. Об этом объявил журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

"Наш президент намерен провести переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни. Он непосредственно занимается этим вопросом [зерновой сделки]. Мы верим в возобновление сделки, это пойдёт на пользу всем", — подчеркнул глава МИД.

Министр объяснил, что работа зернового коридора затрагивает всё человечество и "его необходимо отделять" от конфликта. Вопросы, касающиеся функционирования сделки, необходимо решать, уверен Чавушоглу. Турция решительно настроена и дальше прилагать усилия в этом направлении, сказал глава МИД. Он также высказался за разрушение преград для поставок сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки. Анкара, по его словам, работает в этом направлении.