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1 ноября, 11:53

Российские военные уничтожили две американские РЛС в ДНР и ЛНР

Вооружённые силы РФ (ВС РФ) уничтожили две американские РЛС AN/TPQ-50 на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", — заявил Конашенков.

Украинский Су-24 сбит в Днепропетровской области

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Ранее Лайф сообщал, что в ходе безуспешных атак на Купянском направлении ВСУ потеряли более 150 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

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ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин

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