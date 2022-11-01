Российские военные уничтожили две американские РЛС в ДНР и ЛНР

Вооружённые силы РФ уничтожили две американские РЛС AN/TPQ-50 на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", — заявил Конашенков.