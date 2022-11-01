Украинский Су-24 сбит в Днепропетровской области
Представитель МО РФ Конашенков сообщил об очередном сбитом самолёте Су-24 Воздушных сил Украины
Российская истребительная авиация сбила очередной самолёт Су-24 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
"В районе Апостолова Днепропетровской области сбит самолёт Су-24", — проинформировал он журналистов.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в Евгеновке и Красном Лимане (ДНР), Воеводовке (ЛНР), Энергодаре (Запорожская область), Васильевке, Калининском, Дослидном и Червоном Подолье (Херсонская область).
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России ударами высокоточного оружия эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.
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