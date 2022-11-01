Украинский Су-24 сбит в Днепропетровской области

Российская истребительная авиация сбила очередной самолёт Су-24 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в Евгеновке и Красном Лимане (ДНР), Воеводовке (ЛНР), Энергодаре (Запорожская область), Васильевке, Калининском, Дослидном и Червоном Подолье (Херсонская область).