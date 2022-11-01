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1 ноября, 11:45

Украинский Су-24 сбит в Днепропетровской области

Представитель МО РФ Конашенков сообщил об очередном сбитом самолёте Су-24 Воздушных сил Украины

Российская истребительная авиация сбила очередной самолёт Су-24 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В районе Апостолова Днепропетровской области сбит самолёт Су-24", проинформировал он журналистов.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов в Евгеновке и Красном Лимане (ДНР), Воеводовке (ЛНР), Энергодаре (Запорожская область), Васильевке, Калининском, Дослидном и Червоном Подолье (Херсонская область).

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Shutterstock

Алексей Берковиц

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