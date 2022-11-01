Катар пригрозил оставить ЕС без газа при введении потолка цен на российское топливо
Катар пригрозил серьёзными последствиями, если ЕС всё же решится ввести потолок цен на российские энергоресурсы. Об этом заявил министр энергетики эмирата и глава Qatar Energy Саад аль-Кааби.
Он назвал свободный рынок наилучшим решением, подчеркнув, что стороннее вмешательство может нарушить правило конкуренции и поставить под угрозу инвестиции в добычу газа. Министр заявил, что страна вправе распоряжаться собственными ресурсами так, как сама считает нужным. По его словам, государство пообещало Европе поставки газа, которые в любой момент могут завершиться.
"Когда нам будет уместно отклониться, мы это сделаем", — сказал аль-Кааби в беседе с Bloomberg-TV.
Кстати, ранее Катар предупредил Европу о "ещё более худшем" кризисе в энергетике. Как заявил аль-Кааби, такой исход может произойти, если конфликт на Украине не закончится. По его мнению, кризис может растянуться до 2025 года, если европейские страны не будут получать газ из России. Этой зимой им ещё хватит топлива, а в следующем запасы будут истощены, поэтому встанет вопрос с их пополнением.
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