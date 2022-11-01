Армия Сербии переведена в повышенную готовность из-за ситуации в Косове и Метохии

Армия Сербии приведена в повышенную боеготовность на фоне ситуации в Косове и Метохии. Об этом в эфире TV Happy заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

"Президент республики как Верховный главнокомандующий отдал приказ армии Сербии быть готовой, повысить уровень боевой готовности, чтобы быть готовой ответить на любую задачу", — заявил Вучевич.

Он также отметил, что Сербия не хочет воевать, однако ситуация в Косове сейчас напряжённая из-за того, что местные власти начали применять решение о запрете сербских автомобильных номеров на своей территории. Добавим, что с 1 ноября власти непризнанного Косова начали штрафовать всех тех, кто не сменил сербские автомобильные номера на местные. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 года. После этого местные власти начнут изымать автомобили с сербскими регистрационными знаками.