Диетолог назвала продукты, без которых не обойтись в холода

Врач диетолог-эндокринолог Алёна Барредо перечислила Лайфу продукты, которые важно есть в холодное время года. Первыми среди таких являются различные костные бульоны, богатые аминокислотами и правильными жирами. Такая пища даёт много энергии, быстро усваивается, помогает строительству слизистых и сурфактанта, защищающего лёгкие и альвеолы от повреждений в холодное время.

"Также бульоны богаты жирорастворимыми витаминами А, D, Е, которые у нас участвуют в иммунном ответе в том числе. Местный слизистый иммунитет работает с витамином А", — добавила эксперт.

Вторым продуктом врач назвала сало. Оно также богато правильными жирами, а ещё жировыми кислотами, необходимыми для противовоспалительного ответа. Они синтезируются в цистатины, которые помогают организму справляться с холодом и стимулировать иммунитет на борьбу с недугами.

Нелишней будет квашеная капуста. Барредо утверждает, что она содержит много витамина С в активной форме, который положительно влияет на иммунитет, антиоксидантную активность, а также бодрость и согревание организма.

"В квашеной капусте очень много пребиотиков — это вещества, которые помогают нашим содружественным бактериям в кишечнике расти. А хороший бактериальный статус в кишечнике, когда они дружат с нашим организмом, когда они там хорошо себя чувствуют, помогает вырабатывать витамины, созревать иммунным клеткам, работать на подавление вирусов и бактерий", — объяснила эндокринолог.

Последним продукт — ягоды. В них много антиоксидантов, витаминов и флавоноидов. Они помогают работе иммунной системы и снижают число свободных радикалов. Особенно Барредо рекомендует облепиху.