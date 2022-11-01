Травы, шапки и лучший веник: Составлен список необходимых вещей для похода в баню

Президент национального банного объединения Геннадий Бартухин рассказал Лайфу, чем следует вооружиться перед походом в баню, чтобы не навредить здоровью, а также предупредил, в каких случаях вообще стоит отказаться от идеи попариться.

В первую очередь следует оценить своё состояние. Не рекомендуется посещение бани при пониженном артериальном давлении, поскольку там оно будет снижаться ещё больше, а также с похмелья из-за большой нагрузки на сердце. Ещё одна причина отказаться от парилки — наличие открытых и кровоточащих ран, травм, переломов. Если вышеперечисленных противопоказаний нет, за полтора часа стоит плотно покушать, потому что в баню нельзя приходить на голодный желудок. В парилку с собой рекомендуется взять воду комнатной температуры, ведь тело потеряет большое количество жидкости.

"Приходя в баню, надо подготовиться, иметь какой-то набор. Это в первую очередь должны быть тапочки. Но тапочки не медицинские одноразовые, а с резиновой подошвой, которые не будут скользить. И чтобы у них не было между пальцев разделения, как у вьетнамок", — указал эксперт.

Ещё одна обязательная вещь — шапка, которая будет оберегать голову при высокой температуре. Однако не следует выбирать синтетическую, лучше обратить внимание на вязаную, шерстяную, войлочную или меховую. Нужно, чтобы шапка была довольно глубокой и закрывала уши. Также не стоит забывать про подстилку для сидения (не синтетическую), особенно если это общественная баня, и варежки, если возникнет желание попариться вениками.

"Это основные атрибуты, которые брать необходимо. В качестве дополнительных у вас должна быть простынь, комфортно чтобы было в зоне отдыха. Взять полотенце, чем вы будете вытираться", — продолжил собеседник Лайфа.

А вместо мыльных принадлежностей он рекомендует прихватить пакетированную или заварную ромашку, которой можно как умываться, так и обливаться. По словам собеседника Лайфа, после посещения бани необходимо чем-то заполнить очищенные поры и лучше делать это чем-то натуральным, чем какими-то гелями.

Помимо этого, Бартухин посоветовал использовать берёзовый веник с дубильными веществами, которым комфортно обтираться и скрабировать тело. А если по душе дегтярное мыло, то следует брать мочалки из натуральных составов, например из лыка. При этом ни в коем случае в русской бане нельзя применять эфирные масла, поскольку те сгорают, указал эксперт. По его словам, опять же лучше выбрать натуральные травы, например полынь, донник, мяту.