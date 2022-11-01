Телеведущий Кузичев: Закон о пропаганде ЛГБТ лишь увеличит напор повестки со стороны Запада

Телеведущий, секретарь Российского союза журналистов Анатолий Кузичев заявил в эфире шоу "Дайте сказать!", что закон о запрете пропаганды ЛГБТ в России не скажется на доступе граждан к такой информации. По его словам, подобные инициативы лишь декларируют начало процесса сепарации России от Запада.

Алексей Кузичев про закон о запрете ЛГБТ-пропаганды. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

"Помните, как говорил Ленин: "Чтобы размежеваться, сначала надо как следует смежеваться". Вот мы размежёвываемся с Западом, и такого рода законы, такого рода инициативы — это, конечно, декларация размежевания", — пояснил журналист.

Он добавил, что западные платформы продолжат распространять соответствующую повестку, а подобные проявления уйдут лишь с отечественных ресурсов. При этом теперь они, по словам журналиста, будут насаждаться Западом с утроенной силой. Кузичев также поддержал позицию президента Владимира Путина по данному вопросу, который заявлял, что законопроект не запрещает такие девиации среди людей, а лишь ограничивает их пропаганду.

"В кровать мы не лезем... Особенно ничего не изменится на российских платформах, да, этого не будет. Да и не было", — заключил он.