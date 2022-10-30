Названы 5 причин для срочного похода на пилинг

Есть несколько причин для срочного похода на пилинг, в частности косметическую процедуру необходимо сделать, если человек мало бывает на свежем воздухе. Об этом в беседе с Лайфом рассказала генеральный директор "Клиники Марины Рябус", врач-косметолог, кандидат медицинских наук Марина Рябус. По её словам, это необходимо, чтобы "продышать" кожу, запустить в ней процессы обновления и обеспечить приток кислорода.

Кроме того, посетить косметолога нужно людям с проблемами кожи. Например, тем, у кого заметны "грубый" рисунок кожи и расширенные поры, наблюдаются жирный блеск и закрытые комедоны, в особенности — "сухие". Эксперт рассказала о новых трендах атравматичной чистки. Туда, по её словам, входят: ферментативные или энзимные пилинги;

мультикислотные лёгкие пилинги, не вызывающие реабилитацию;

насадки с мелкими частичками металла микродермабразирующей шлифовки.

Кроме того, пойти в салон красоты следует человеку с пигментными пятнами различной природы.

"Здесь результат зависит от диагностики — кожу нужно оцифровать и понять, на каком уровне располагается пигмент и какова его природа. В этом случае пилинг может вызывать реабилитацию, покраснение, шелушение, отёчность. Очень важно учитывать механизм действия подобранного вещества, протокол процедуры: сколько минут, сколько слоёв, исходное состояние кожи, подготовил её косметолог или нет", — подчеркнула Рябус.

Она добавила, что прибегнуть к процедуре нужно и в случае, если пилинга давно не было. Дело в том, что с возрастом обменные процессы на коже замедляются и очистка с последующим образованием нового поверхностного слоя помогает перезапустить чувствительность клеток. Специалист также отметила, что посетить косметолога важно социально активным людям и тем, кто является лицом бренда.

"Ухоженный, здоровый вид кожи с отличными светоотражающими характеристиками поможет вам комфортно себя чувствовать в коммуникациях и активно привлекать к себе значимое окружение. Если у вас красивая, здоровая кожа — значит вы здоровый и успешный человек", — отметила Рябус.