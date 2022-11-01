Дорожную карту по газовому хабу в Турции составят к концу года
Anadolu: Дорожная карта по газовому хабу в Турции будет определена до конца 2022 года
Дорожная карта по газовому хабу в Турции для продаж российского голубого топлива будет определена до конца текущего года. Как сообщило агентство Anadolu, работы по этому направлению уже ведутся.
Как отмечает издание, Турция прилагает все усилия в работе с международным торговым хабом. При этом реализовать идею планируют за счёт участия в международных энергетических проектах, создания объектов СПГ и фактора наличия единственного в регионе рынка торговли газом.
"После предложения Москвы создать в Турции газовый хаб по поставкам российского газа на внешние рынки работы в этом направлении активизировались. Определить дорожную карту для реализации намеченной цели в Анкаре планируют уже к концу текущего года", — отмечает издание.
Напомним, что 13 октября президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану построить ещё один газопровод и сформировать на территории Турции газовый хаб. Эрдоган позитивно воспринял данную идею. При этом глава "Газпрома" Алексей Миллер допустил, что через хаб будет возможно перенаправить объёмы газа, выпавшие из-за терактов на "Северных потоках". А на прошлой неделе Россия и Турция достигли соглашения о переговорах по газовому хабу.
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