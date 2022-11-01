Дорожную карту по газовому хабу в Турции составят к концу года

Дорожная карта по газовому хабу в Турции для продаж российского голубого топлива будет определена до конца текущего года. Как сообщило агентство Anadolu, работы по этому направлению уже ведутся.

Как отмечает издание, Турция прилагает все усилия в работе с международным торговым хабом. При этом реализовать идею планируют за счёт участия в международных энергетических проектах, создания объектов СПГ и фактора наличия единственного в регионе рынка торговли газом.