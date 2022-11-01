Песков: Лондон ответит за участие в атаках на Черноморский флот и "Северные потоки"

Участие британских специалистов в атаках на Черноморский флот и "Северные потоки" не останется без ответа. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что у российской стороны есть данные, что Лондон имеет непосредственное отношение к террористическому акту в отношении международной энергетической инфраструктуры.

"Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно", — сказал представитель Кремля.

Российская сторона, по его словам, рассчитывает, что и европейские страны не станут отмалчиваться, а проведут анализ участия Лондона в атаках на Черноморский флот и "Северные потоки".