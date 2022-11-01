Песков: Лондон ответит за участие в атаках на Черноморский флот и "Северные потоки"
Участие британских специалистов в атаках на Черноморский флот и "Северные потоки" не останется без ответа. Об этом заявил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что у российской стороны есть данные, что Лондон имеет непосредственное отношение к террористическому акту в отношении международной энергетической инфраструктуры.
"Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно", — сказал представитель Кремля.
Российская сторона, по его словам, рассчитывает, что и европейские страны не станут отмалчиваться, а проведут анализ участия Лондона в атаках на Черноморский флот и "Северные потоки".
"Мы рассчитываем на то, что, несмотря на непозволительное молчание европейских столиц, всё-таки этот анализ будет проведён", — добавил Песков.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. Позже Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках". А на днях появилась информация о взломе содержимого телефона британского экс-премьера Лиз Трасс. По неподтверждённым данным, после диверсий на "Северных потоках" Трасс якобы отправила американскому госсекретарю Энтони Блинкену сообщение с текстом It’s done, что в переводе означает "всё сделано". Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже призвала Трасс к ответу.
ТАСС / Сергей Мальгавко