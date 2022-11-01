Водителей могут начать штрафовать за шины не по сезону

В России водителей могут начать штрафовать за использование летних покрышек зимой, а шипованных — летом. МВД отправило новый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация машины, в Аналитический центр при Правительстве РФ, пишет "Коммерсант". Документ может вступить в силу с 1 марта 2023 года.

Предполагается, что регионы смогут увеличивать временной промежуток действия ограничений из-за географических и погодных особенностей. Данный норматив о сезонной замене шин уже записан в техрегламенте, но ГИБДД пока не имеет полномочий штрафовать за его неисполнение. Если нововведения одобрят, то водителям придётся соблюдать требование под угрозой штрафов.

Также документ устанавливает ответственность за управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.