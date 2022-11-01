Телеведущий Кузичев назвал чудовищным призыв Красовского "топить и жечь" украинских детей

Ведущий стрима "Прекрасная Россия Бу-бу-бу" на RT Анатолий Кузичев назвал чудовищным призыв журналиста Антона Красовского "топить и жечь" украинских детей. Однако он отметил, что всякий имеет право на прощение: "Это лёгкий вопрос, Иисус Христос на него ответил давно". Мнением об этом скандале журналист поделился в эфире шоу "Дайте сказать!".

Телеведущий Анатолий Кузичев назвал высказывания Антона Красовского недопустимыми и неприемлемыми. Видео © YouTube / "Дайте сказать!"

Стоит ли возвращать Красовского в эфир, должно решать его руководство, считает Кузичев. Он также отметил, что оправдывать коллегу не собирается. По словам ведущего, говорить "с экрана, что надо детей каких бы то ни было топить и убивать", — это недопустимо и неприемлемо.

"Нельзя детей топить и убивать. Просто нельзя. И нельзя к этому призывать. Это ну, это факт. Антона действительно занесло", — сказал Кузичев.

Журналист также привёл в пример старый скандал в эфире шоу Сергея Стиллавина на тему муковисцидоза у детей, где ведущие позволили себе пошутить на тему болезни. Тогда "безобидная" шутка вызвала дикий резонанс в обществе, но в те годы подобный юмор считался характерным для конкретной радиопередачи.

"Когда меня спросили, как вы к этому относитесь, я ответил: вы представьте себе — человек каждый божий день прямого эфира — "вынь да положь", причём прямого эфира с определённым напряжением. Они должны постоянно подкидывать дров, гоняться и продуцировать, продуцировать, продуцировать эту энергию. Годами, каждый божий день. Поэтому поймите правильно, что люди становятся как бы заложниками этого ритма. Да, бывает, заносит, самому потом всю жизнь оставшуюся хочется краснеть", — сказал Кузичев.

Собеседник Лайфа подчеркнул, что это не оправдание и призыв действительно "чудовищный". Однако, по его оценке, такие обстоятельства тоже нужно учитывать и смотреть на ситуацию со всех ракурсов. Кузичев напомнил, что российским СМИ далеко до жестокости высказываний украинских медиа в прямых эфирах, но человеческий фактор и эмоции всегда имеют место.

В новом выпуске шоу "Дайте сказать!" Анатолий Кузичев также высказал мнение о запрете пропаганды ЛГБТ и теракте в Мелитополе. Полный выпуск смотрите по ссылке.