Шойгу сообщил, что с 1 октября зарплата военнослужащих была увеличена на 4%

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о повышении денежного довольствия в рядах вооружённых сил, а также о росте военных пенсий. Такой информацией он поделился на селекторном совещании, прошедшем во вторник.

"С 1 октября на 4% повышены денежное довольствие военнослужащих и заработная плата гражданского персонала. В течение года военные пенсии выросли на 19,5%", — заявил он.

Он добавил, что на сегодняшний день показатель заключённых госконтрактов составляет 98%, а работа по контрактации завершится до 1 декабря. Также ведомством были выделены дополнительные средства на увеличение численности военнослужащих и проведение мобилизационных мероприятий. В целом текущий сбалансированный бюджет ведомства позволяет ему выполнять поставленные задачи, подчеркнул Шойгу.

"Обеспечено финансирование специальной военной операции, выполнены социальные обязательства перед личным составом и военными пенсионерами, реализованы специальные проекты по восстановлению инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик", — добавил глава оборонного ведомства.

На совещании министр также предложил обсудить моменты, на которые стоит обратить внимание, чтобы завершить финансовый год с оптимальным результатом.