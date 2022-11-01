В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от ковида

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что не знает, прошёл ли президент страны Владимир Путин новый этап ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

"Нет, по-прежнему не могу сообщить, [ревакцинировался ли Путин]. Не волнуйтесь, все меры предосторожности принимают", — сказал официальный представитель Кремля.