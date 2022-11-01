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1 ноября, 11:09

В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от ковида

Песков: Неизвестно, ревакцинировался ли Путин, но меры для охраны его здоровья принимаются

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что не знает, прошёл ли президент страны Владимир Путин новый этап ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

"Нет, по-прежнему не могу сообщить, [ревакцинировался ли Путин]. Не волнуйтесь, все меры предосторожности принимают", — сказал официальный представитель Кремля.

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Как рассказывал Лайф, в ноябре прошлого года Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник лайт". А самую первую прививку он сделал "Спутником V" 23 марта 2021 года и через три недели получил второй компонент вакцины.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев

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