В Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина от ковида
Песков: Неизвестно, ревакцинировался ли Путин, но меры для охраны его здоровья принимаются
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков признался, что не знает, прошёл ли президент страны Владимир Путин новый этап ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
"Нет, по-прежнему не могу сообщить, [ревакцинировался ли Путин]. Не волнуйтесь, все меры предосторожности принимают", — сказал официальный представитель Кремля.
Как рассказывал Лайф, в ноябре прошлого года Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции препаратом "Спутник лайт". А самую первую прививку он сделал "Спутником V" 23 марта 2021 года и через три недели получил второй компонент вакцины.
ТАСС / Сергей Бобылев