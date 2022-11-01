Кремль пока не принял решений по ремонту "Северных потоков"
Песков: Россия пока не знает, стоит ли ремонтировать "Северные потоки"
Россия ещё не думала над вопросом, нужно ли ремонтировать "Северные потоки", которые ранее были подорваны в результате диверсии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Должны дать заключение специалисты, пока на этот счёт решений никаких не принималось", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не захотел допускать Россию к расследованию. В Минобороны России заявили, что за подрывами стоят представители британских ВМС.
ТАСС / Сергей Бобылев