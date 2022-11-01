Рэпера Takeoff из трио Migos застрелили во время игры в кости в Хьюстоне

Рэпер Takeoff (Киршник Хари Болл) из группы Migos погиб в результате перестрелки на частной вечеринке в Хьюстоне, США. Музыканту было 28 лет. О трагедии сообщает новостной портал Rap House TV.

Кадры с места убийства рэпера Takeoff. Видео © Twitter / @Ruby41428488

Также в перестрелке пострадал его коллега из трио рэпер Quavo. По некоторым данным, стрельба произошла на почве скандала при игре в кости. Неизвестный выпустил четыре пули после того, как Quavo проиграл все деньги. Болл скончался на месте, а очевидцы в соцсетях рассказывали, что "убегали от тех же пуль, что и Takeoff с Quavo".

На новость уже отреагировал музыкант Lil Pump, написав в соцсетях "Боже, пожалуйста, скажите мне, что это неправда".