Рэпера Takeoff из трио Migos застрелили во время игры в кости в Хьюстоне
Последняя сторис музыканта в Instagram* (запрещён на территории Российской Федерации) и фото очевидцев. Обложка © Twitter / @canelo____
Рэпер Takeoff (Киршник Хари Болл) из группы Migos погиб в результате перестрелки на частной вечеринке в Хьюстоне, США. Музыканту было 28 лет. О трагедии сообщает новостной портал Rap House TV.
Кадры с места убийства рэпера Takeoff. Видео © Twitter / @Ruby41428488
Также в перестрелке пострадал его коллега из трио рэпер Quavo. По некоторым данным, стрельба произошла на почве скандала при игре в кости. Неизвестный выпустил четыре пули после того, как Quavo проиграл все деньги. Болл скончался на месте, а очевидцы в соцсетях рассказывали, что "убегали от тех же пуль, что и Takeoff с Quavo".
На новость уже отреагировал музыкант Lil Pump, написав в соцсетях "Боже, пожалуйста, скажите мне, что это неправда".
Ранее Лайф писал, что жертвами стрельбы в США стали по меньшей мере пять человек. Обстоятельства, способствовавшие перестрелке, на данный момент неизвестны. Убийца до сих пор на свободе.