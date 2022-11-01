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Опубликовано 1 ноября 2022, 11:40
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ВС РФ сорвали попытки атаки украинских войск на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы РФ сорвали попытки атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожив более 30 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении упреждающим огнём артиллерии и действиями наших подразделений по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам ВСУ сорваны попытки перехода противника в атаку в направлении населённых пунктов Червонопоповка и Макеевка ЛНР", отметил он.

В результате было уничтожено более 30 военнослужащих противника, четыре боевых машины пехоты и три пикапа.

ВС РФ уничтожили немецкую установку Panzerhaubitze-2000 и 70 бойцов ВСУ
ВС РФ уничтожили немецкую установку Panzerhaubitze-2000 и 70 бойцов ВСУ

А ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России ударами высокоточного оружия эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая объекты критической инфраструктуры.

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ТАСС / Донат Сорокин

Александра Вишнякова
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