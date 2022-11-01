Удары российских военных 31 октября нарушили тыловое обеспечение ВСУ

Массированные удары российских военных существенно нарушили управление группировками ВСУ и их тыловое обеспечение. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением", — проинформировал он журналистов.

По словам Конашенкова, были значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.