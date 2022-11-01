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Опубликовано 1 ноября 2022, 11:38
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Удары российских военных 31 октября нарушили тыловое обеспечение ВСУ

Представитель МО РФ Конашенков: Массированные удары 31 октября нарушили управление группировками ВСУ

Массированные удары российских военных существенно нарушили управление группировками ВСУ и их тыловое обеспечение. Об этом сообщил на брифинге во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением", — проинформировал он журналистов.

По словам Конашенкова, были значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

Что известно об ударах по Украине 31 октября
Что известно об ударах по Украине 31 октября

Напомним, что Россия начала наносить удары по украинским объектам после диверсии на Крымском мосту, за которой, по данным следствия, стоят сотрудники СБУ. Ежедневно на территории Незалежной объявляется воздушная тревога, сообщается о взрывах. Так, вчера утром ряд украинских изданий сообщил о взрывах в нескольких регионах страны. Прилёты зафиксировали в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях. Согласно данным сервиса "Карта воздушной тревоги", сирены звучат практически по всей стране.

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ТАСС / Станислав Красильников

Алексей Берковиц
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