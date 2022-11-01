ВСУ потеряли более 150 бойцов в ходе безуспешных атак на Купянском направлении

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ во время специальной военной операции. Так, в ходе безуспешных атак на Купянском направлении погибло более 150 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

По данным МО РФ, ВСУ батальонной тактической группой, усиленной наёмниками, пытались атаковать в направлении населённых пунктов Николаевка, Куземовка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области, однако все их атаки удалось отразить Российской армии и союзным силам.

"В результате огневого поражения противник потерял более 150 украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевые бронированные машины и шесть пикапов", — указал Конашенков в ходе брифинга.