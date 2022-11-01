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Опубликовано 1 ноября 2022, 11:48

ВСУ потеряли более 150 бойцов в ходе безуспешных атак на Купянском направлении

Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ во время специальной военной операции. Так, в ходе безуспешных атак на Купянском направлении погибло более 150 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

По данным МО РФ, ВСУ батальонной тактической группой, усиленной наёмниками, пытались атаковать в направлении населённых пунктов Николаевка, Куземовка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области, однако все их атаки удалось отразить Российской армии и союзным силам.

"В результате огневого поражения противник потерял более 150 украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевые бронированные машины и шесть пикапов", — указал Конашенков в ходе брифинга.

ВС РФ уничтожили немецкую установку Panzerhaubitze-2000 и 70 бойцов ВСУ
ВС РФ уничтожили немецкую установку Panzerhaubitze-2000 и 70 бойцов ВСУ

А ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили более 110 украинских бойцов на Купянском направлении в ЛНР и Харьковской области. По данным Минобороны РФ, помимо живой силы также уничтожены один танк, три боевые бронемашины, два пикапа и два автомобиля.

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ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Николь Вербер
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