ВСУ потеряли более 150 бойцов в ходе безуспешных атак на Купянском направлении
Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ во время специальной военной операции. Так, в ходе безуспешных атак на Купянском направлении погибло более 150 украинских военнослужащих и иностранных наёмников.
По данным МО РФ, ВСУ батальонной тактической группой, усиленной наёмниками, пытались атаковать в направлении населённых пунктов Николаевка, Куземовка Луганской Народной Республики и Орлянка Харьковской области, однако все их атаки удалось отразить Российской армии и союзным силам.
"В результате огневого поражения противник потерял более 150 украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевые бронированные машины и шесть пикапов", — указал Конашенков в ходе брифинга.
А ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили более 110 украинских бойцов на Купянском направлении в ЛНР и Харьковской области. По данным Минобороны РФ, помимо живой силы также уничтожены один танк, три боевые бронемашины, два пикапа и два автомобиля.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth