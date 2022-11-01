Бывший мэр Керчи Владимир Подлипенцев, который отправился в качестве добровольца в зону проведения специальной военной операции, получил ранение. Об этом сам бывший градоначальник рассказал РИА "Новости".

"Двигались по дороге, которая часто простреливается, и в нашу машину в районе села Геройского тоже попало. Очнулся уже снаружи, когда лежал в крови. Получил черепно-мозговую травму. Сейчас раны зажили уже почти все, слух восстанавливается. Осталось пройти реабилитацию по черепно-мозговой травме", — заявил Подлипенцев.

Он также напомнил, что на фронт отправился в качестве военного врача и служил в добровольческой бригаде "Дон", которая защищает рубежи в Херсонской области на плацдарме на Кинбурнской косе. Подлипенцев хочет вернуться обратно в зону боевых действий, однако для начала ему "надо договориться с семьёй".

Владимир Подлипенцев был мэром Керчи с 2016 по 2017 год. По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, свой пост градоначальник оставил из-за проблем со здоровьем.