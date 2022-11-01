США решили поставить ВСУ неожиданный "подарок" для борьбы с российскими "Калибрами"

США дали обещание Украине помочь защититься от обстрелов инфраструктуры со стороны ВС РФ, для этого будут увеличены поставки противоракетных систем, но это не спасёт ситуацию, рассказал журналист РИА "Новости" Андрей Коц.

По словам обозревателя, Запад не спешит отдать Киеву передовые военные комплексы, а заявленных NASAMS и IRIS-T не хватит, чтобы защитить украинскую инфраструктуру. С одной стороны, партнёры Незалежной боятся, что оружие попадёт в руки российских сил, а с другой, в случае неудачи в использовании будет испорчена репутация Запада как поставщика оружия на международном рынке.

"Двух NASAMS при умелом обращении хватит для защиты максимум двух важных объектов инфраструктуры или одного большого, например Киева. Каждый NASAMS может работать в автоматизированной командной линии, получая данные о воздушной обстановке от американских средств разведки. Штучные поставки позволяют Западу тестировать эту технику в реальных боевых условиях", — приводятся в статье слова военного эксперта Алексея Леонкова.

По его мнению, Украина для Штатов — это полигон для тестирования вооружения, поэтому поставки будут дозированными. А результаты подобных "испытаний" Вашингтон станет использовать для совершенствования собственной ПВО – ПРО.

Коц указал на планы Белого дома отправить на Украину зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk для борьбы с российскими "Калибрами" и дронами-камикадзе. Великобритания пообещала ВСУ ракеты для NASAMS, Франция — комплексы Crotale, Испания — четыре единицы MIM-23 Hawk. Журналист заметил, что союзники делятся с Киевом именно морально устаревшими образцами оружия, Hawk – один из таких.

"Запад продолжает поставлять Украине устаревшую военную технику. Хотя на словах обещает "всестороннюю поддержку", – заключил военкор.