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1 ноября, 11:50

ВСУ более 20 раз обстреляли Энергодар и окрестности Запорожской АЭС

ВСУ выпустили за последние сутки более 20 снарядов по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории, в ответ российская артиллерия подавила огневые позиции противника. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более двадцати снарядов по северо-западной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции", — пояснил он.

Стрельба производилась из района города Марганец Днепропетровской области, который пока контролируется ВСУ. Радиационная обстановка возле атомной электростанции остаётся в пределах нормы.

Удары ВСУ повредили технику коммунального предприятия "Проминь" в Энергодаре

Удары ВСУ повредили технику коммунального предприятия "Проминь" в Энергодаре

Ранее Минобороны РФ показало уничтожение ВСУ в районе Энергодара со стороны Каховского водохранилища, где силами ВС России была сорвана высадка украинских военных.

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Getty Images / Stringer

Татьяна Миссуми

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