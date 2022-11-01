ВСУ более 20 раз обстреляли Энергодар и окрестности Запорожской АЭС

ВСУ выпустили за последние сутки более 20 снарядов по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории, в ответ российская артиллерия подавила огневые позиции противника. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более двадцати снарядов по северо-западной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции", — пояснил он.

Стрельба производилась из района города Марганца Днепропетровской области, который пока контролируется ВСУ. Радиационная обстановка возле атомной электростанции остаётся в пределах нормы.