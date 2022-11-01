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Регион
Опубликовано 1 ноября 2022, 11:50
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ВСУ более 20 раз обстреляли Энергодар и окрестности Запорожской АЭС

ВСУ выпустили за последние сутки более 20 снарядов по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории, в ответ российская артиллерия подавила огневые позиции противника. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток артиллерией ВСУ было выпущено более двадцати снарядов по северо-западной окраине города Энергодара и территории, прилегающей к атомной станции", пояснил он.

Стрельба производилась из района города Марганца Днепропетровской области, который пока контролируется ВСУ. Радиационная обстановка возле атомной электростанции остаётся в пределах нормы.

Удары ВСУ повредили технику коммунального предприятия "Проминь" в Энергодаре
Удары ВСУ повредили технику коммунального предприятия "Проминь" в Энергодаре

Ранее Минобороны РФ показало уничтожение ВСУ в районе Энергодара со стороны Каховского водохранилища, где силами ВС России была сорвана высадка украинских военных.

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Getty Images / Stringer

Татьяна Миссуми
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