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Опубликовано 1 ноября 2022, 11:49

ВСУ провалили наступление на Николаево-Криворожском направлении и лишились 110 бойцов

Минобороны: ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции пресекли попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате активных действий было ликвидировано более 110 украинских бойцов.

"На Николаево-Криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зелёный Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи", рассказал Конашенков.

Кроме того, российскими военными было уничтожено более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и пикапов.

Российские военные уничтожили более 110 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные уничтожили более 110 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Ранее Лайф сообщал, что ВСУ предприняли попытку пойти в наступление в направлении населённых пунктов Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики, но потерпели поражение и потеряли более 170 бойцов. Также подразделения ВСУ потеряли три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей.

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Getty Images / Metin Aktas

Оксана Попова
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