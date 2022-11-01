ВСУ провалили наступление на Николаево-Криворожском направлении и лишились 110 бойцов

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции пресекли попытки наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате активных действий было ликвидировано более 110 украинских бойцов.

"На Николаево-Криворожском направлении активными действиями российских войск пресечены попытки наступления подразделений ВСУ в направлениях населённых пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зелёный Гай Херсонской области. В результате огневого поражения противник отброшен на исходные рубежи", — рассказал Конашенков.

Кроме того, российскими военными было уничтожено более 110 украинских военнослужащих, один танк, восемь боевых бронированных машин и пикапов.