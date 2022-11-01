Политолог усомнился в намерении Лондона объясниться за переписку Трасс и Блинкена
Политолог Бальбек назвал Великобританию "традиционно русофобской" страной
По всей вероятности, Лондон никак не прокомментирует сообщения в СМИ о двусмысленной переписке экс-премьера Британии Лиз Трасс с госсекретарём США Энтони Блинкеном после ЧП на "Северный потоках". Как заявил политолог Руслан Бальбек, Великобритания — "традиционно русофобская страна", которая не станет отчитываться перед оппонентами.
"Думаю, никакой реакции Лондона не последует, это традиционно русофобская страна, и они не пожелают отчитываться перед своими противниками. Сегодня в мире уже нет такого скандала, который бы смутил английское правительство", — предположил эксперт в беседе с RT.
Бальбек объяснил, что Лондон отвечает на запросы только тогда, когда ему это выгодно. По его словам, Британия сможет выкрутиться и в нынешней ситуации. Например, заявить, что у Трасс вообще не было телефона, и обвинить российскую сторону во лжи.
Напомним, на днях появилась информация о взломе содержимого телефона британского экс-премьера Лиз Трасс. По неподтверждённым данным, после диверсий на "Северных потоках" Трасс якобы отправила американскому госсекретарю Энтони Блинкену сообщение с текстом "it’s done", что в переводе означает "всё сделано". Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже призвала Трасс к ответу.
ТАСС / AP / Alberto Pezzali