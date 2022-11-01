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Регион
Опубликовано 1 ноября 2022, 12:08
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Киев отказался от более 100 пленённых в ЛНР бойцов ВСУ

В ЛНР заявили, что власти Украины отказались признать более 100 пленных бойцов ВСУ

Более сотни украинских военнопленных не включают в списки на обмен, так как киевские власти отказываются их признавать. Кроме того, часть бойцов ВСУ содержатся в исправительных учреждениях ЛНР, рассказала журналистам представитель уполномоченного по правам человека в республике Алина Нечаева.

"Это не семь, не десять — это больше сотни, — уточнила Нечаева. — Бросать своих уже стало правилом для украинской стороны".

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Ранее пленные азовцы признались в убийствах мирных жителей и стрельбе по жилым домам в Мариуполе. Один из них рассказал, как по приказу командира участвовал в расстреле автобуса с людьми, водитель которого не остановился по первому требованию военнослужащих ВСУ.

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Ирина Фальке
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