Более сотни украинских военнопленных не включают в списки на обмен, так как киевские власти отказываются их признавать. Кроме того, часть бойцов ВСУ содержатся в исправительных учреждениях ЛНР, рассказала журналистам представитель уполномоченного по правам человека в республике Алина Нечаева.

"Это не семь, не десять — это больше сотни, — уточнила Нечаева. — Бросать своих уже стало правилом для украинской стороны".