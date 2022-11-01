"Вопрос безопасности": Автоюрист высказался о штрафах за резину не по сезону
Автоюрист Славнов считает, что штраф за резину не по сезону будет небольшим
При введении штрафов за резину не по сезону нужно учесть, что Россия — большая страна с разными климатическими условиями. Такое мнение телеканалу "360" высказал автоюрист Дмитрий Славнов. В пример он привёл разницу в погоде между черноморским побережьем и Уралом, когда в Сочи может быть тепло, а в Екатеринбурге — буйствовать зима. В Европе же, наоборот, холода могут накрыть все страны региона в один день.
При этом, по словам эксперта, сама потребность в замене резины в разные сезоны отчасти является маркетинговым ходом. Главное — аккуратное управление автомобилем. Однако в гололёд шипы, конечно, необходимы. Кстати, Славнов считает, что штрафы нужны в первую очередь для владельцев шипованных протекторов, которые не утруждают себя летней переобувкой.
"Шипы разрушают асфальтовое покрытие, но если у вас так называемая липучка, что она будет разрушать? В демисезонный период, вот сейчас, когда нет льда, на шипах ездить, конечно, кощунство. Но если все поставят фрикционную резину и запретят "шипы", будет куда лучше, по-моему", — пояснил юрист.
Эксперт не считает, что итоговая сумма штрафа будет большой. Скорее всего, речь идёт о мере в 500 рублей. При этом оштрафовать вас смогут только после фиксации сотрудниками ГИБДД нарушения на камеру и составления всех необходимых документов.
Лайф писал, что в России могут ввести штрафы за использование автомобильных шин не по сезону. Предполагается, что регионы сами смогут устанавливаться норму, при которой допустимы те или иные покрышки. Решение будет зависеть от местных климатических условий.
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