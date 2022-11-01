"Вопрос безопасности": Автоюрист высказался о штрафах за резину не по сезону

При введении штрафов за резину не по сезону нужно учесть, что Россия — большая страна с разными климатическими условиями. Такое мнение телеканалу "360" высказал автоюрист Дмитрий Славнов. В пример он привёл разницу в погоде между черноморским побережьем и Уралом, когда в Сочи может быть тепло, а в Екатеринбурге — буйствовать зима. В Европе же, наоборот, холода могут накрыть все страны региона в один день.

При этом, по словам эксперта, сама потребность в замене резины в разные сезоны отчасти является маркетинговым ходом. Главное — аккуратное управление автомобилем. Однако в гололёд шипы, конечно, необходимы. Кстати, Славнов считает, что штрафы нужны в первую очередь для владельцев шипованных протекторов, которые не утруждают себя летней переобувкой.

"Шипы разрушают асфальтовое покрытие, но если у вас так называемая липучка, что она будет разрушать? В демисезонный период, вот сейчас, когда нет льда, на шипах ездить, конечно, кощунство. Но если все поставят фрикционную резину и запретят "шипы", будет куда лучше, по-моему", — пояснил юрист.

Эксперт не считает, что итоговая сумма штрафа будет большой. Скорее всего, речь идёт о мере в 500 рублей. При этом оштрафовать вас смогут только после фиксации сотрудниками ГИБДД нарушения на камеру и составления всех необходимых документов.