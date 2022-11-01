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1 ноября, 11:56

"Это не кричать "Гойда! Гойда!": Гоблин Пучков похвалил Бузову за поездку в Донбасс

Гоблин Пучков похвалил Бузову за поездку в Донбасс с гумпомощью

Поездка телеведущей и певицы Ольги Бузовой в Донецк с гумпомощью не означает её желания попиариться на теме помощи региону, считает публицист и переводчик Дмитрий "Гоблин" Пучков.

Он заметил в эфире радио "Комсомольская правда", что сам уже восемь лет оказывает поддержку Донбассу, но ему почему-то "регулярно рассказывают, что он вообще никак никому не помогает". По словам блогера, "про такие вещи орать не надо".

"То, что она собрала и привезла, это абсолютно верно. Она конкретным делом помогает конкретным людям. Это не кричать "Гойда! Гойда!", а у Оли поклонников очень много, они посмотрели на действия своего кумира, и дальше им ничего объяснять не надо. Они считают, что это абсолютно правильно", — отметил публицист.

Возможно именно фанаты Бузовой изначально и собирали эту гуманитарную помощь или деньги на неё. Поэтому сейчас они "делают благие дела" и это совершенно нормально, заключил Пучков.

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Напомним, в минувшие выходные Бузова посетила Донецкую область и привезла местным жителям гуманитарную помощь. Звезда также пообщалась с журналистами, отметив, что сегодня люди мало действуют.

Обложка ©

ТАСС / Руслан Шамуков

Ирина Фальке

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