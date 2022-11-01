ФСБ задержала шесть последователей экстремистской организации в регионах РФ
Сотрудники ФСБ РФ задержали шестерых последователей религиозной экстремистской организации "Ат такфир валь-хиджра"* в Москве, Дагестане и Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.
"Пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации "Ат такфир валь-хиджра"*… На территории Москвы, Воронежа и республики Дагестан задержаны шестеро участников экстремисткой организации", — говорится в тексте сообщения.
Задержанные проводили собрания в столичном регионе и вербовали новых участников. В ходе обысков у них найдены "религиозная литература экстремистского содержания" и другие предметы, которые свидетельствуют о их принадлежности к радикальным направлениям вероисповедания. Возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф сообщал, что сотрудники ФСБ пресекли готовившийся сторонниками украинских националистов теракт в Ставропольском крае.
* Экстремистская организация, деятельность которой на территории РФ запрещена Верховным судом.
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