ФСБ задержала шесть последователей экстремистской организации в регионах РФ

Сотрудники ФСБ РФ задержали шестерых последователей религиозной экстремистской организации "Ат такфир валь-хиджра"* в Москве, Дагестане и Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

Задержанные проводили собрания в столичном регионе и вербовали новых участников. В ходе обысков у них найдены "религиозная литература экстремистского содержания" и другие предметы, которые свидетельствуют о их принадлежности к радикальным направлениям вероисповедания. Возбуждено уголовное дело.