Онищенко назвал "катастрофическим" число привившихся от ковида россиян за неделю

Число сделавших прививку от коронавируса жителей России за последнюю неделю "катастрофическое", а снятие ограничений привело к тому, что граждане страны просто-напросто "расслабились". Об этом kp.ru заявил доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Он отметил, что всего от коронавируса вацинировано 58,7% населения, а полностью ревакцинацию прошли 16,3% жителей страны, что является очень маленьким числом. Процент защищённых жителей, как заметил Онищенко, резко снизился.

"За последнюю неделю у нас всего вакцинировалось в стране — это катастрофическая цифра — 9173 человека. Это обычная нагрузка для одного прививочного пункта! А страна у нас, как вы помните, большая, 150 миллионов человек живёт!" — заметил академик РАН.

При этом ситуация с заболеваемостью гриппом и коронавирусом в России остаётся контролируемой, добавил он.