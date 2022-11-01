Лайф публикует видео с моментом взрыва в ЖК "Новое Колпино" в Петербурге
Момент взрыва на территории жилого комплекса в Санкт-Петербурге, который произошёл в ночь с 31 октября на 1 ноября, попал на камеру видеонаблюдения. В распоряжении Лайфа оказались кадры инцидента.
Момент взрыва в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Видео © LIFE
На записи можно увидеть, как из-за громкого звука начинают сигналить десятки припаркованных во дворе многоэтажки автомобилей. На фоне ночного неба видны искры.
Напомним, взрыв в петербургском ЖК на улице Севастьянова в Колпинском районе произошёл вечером 31 октября. От ударной волны более чем у 30 автомобилей выбило стёкла. Как рассказывали очевидцы, эпицентр взрыва был на улице, в воздухе чувствовался стойкий запах газа.
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