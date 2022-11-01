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1 ноября, 12:32

Лайф публикует видео с моментом взрыва в ЖК "Новое Колпино" в Петербурге

Момент взрыва на территории жилого комплекса в Санкт-Петербурге, который произошёл в ночь с 31 октября на 1 ноября, попал на камеру видеонаблюдения. В распоряжении Лайфа оказались кадры инцидента.

Момент взрыва в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Видео © LIFE

На записи можно увидеть, как из-за громкого звука начинают сигналить десятки припаркованных во дворе многоэтажки автомобилей. На фоне ночного неба видны искры.

Названа причина взрыва в петербургском жилом комплексе

Названа причина взрыва в петербургском жилом комплексе

Напомним, взрыв в петербургском ЖК на улице Севастьянова в Колпинском районе произошёл вечером 31 октября. От ударной волны более чем у 30 автомобилей выбило стёкла. Как рассказывали очевидцы, эпицентр взрыва был на улице, в воздухе чувствовался стойкий запах газа.

Обложка ©

LIFE

Ирина Фальке

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