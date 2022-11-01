"Единичные случаи": Эксперт назвал сыроватой информацию о возобновлении работы карты "Мир" в Турции

Директор российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин прокомментировал сообщения о возобновлении обслуживания карт платёжной системы "Мир". Он назвал сыроватой информацию о том, что ими вновь можно расплачиваться в отелях Турции, заявив, что пока известно лишь о единичных случаях.

"Это такой тестовый режим. Пробуют различные варианты. Бывает, что они работают, а бывает, что некорректно списываются деньги, бывают проблемы с конвертацией. То есть это эксперимент. Информация о возобновлении приёма карт "Мир" сыровата", — приводит его слова радио Sputnik.

При этом эксперт добавил, что в настоящее время и в России, и в Турции ведётся поиск всех альтернативных вариантов. Хотя турки взяли техническую паузу, это не значит, что они "пошли пить чай". По его словам, сейчас изучается возможность интеграции расчётных инструментов и по "Миру", и по турецкой карте Troy.

"Работа ведётся, но банковская система сложная, требует сопряжения с законодательством и технических возможностей, поэтому вопрос решается не так быстро, как нам бы хотелось", — пояснил Егармин.

Вместе с тем он рекомендовал всем туристам, которые планируют в скором времени посетить страну, всё же иметь при себе определённое количество наличных. По его мнению, не стоит полагаться на карту "Мир", которая местами работает, а также на карту Troy, которую выдают некоторые турагентства.