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1 ноября, 12:21

"Единичные случаи": Эксперт назвал сыроватой информацию о возобновлении работы карты "Мир" в Турции

Эксперт Егармин объяснил, почему турецкие отели начали принимать карты "Мир"

Директор российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин прокомментировал сообщения о возобновлении обслуживания карт платёжной системы "Мир". Он назвал сыроватой информацию о том, что ими вновь можно расплачиваться в отелях Турции, заявив, что пока известно лишь о единичных случаях.

"Это такой тестовый режим. Пробуют различные варианты. Бывает, что они работают, а бывает, что некорректно списываются деньги, бывают проблемы с конвертацией. То есть это эксперимент. Информация о возобновлении приёма карт "Мир" сыровата", — приводит его слова радио Sputnik.

При этом эксперт добавил, что в настоящее время и в России, и в Турции ведётся поиск всех альтернативных вариантов. Хотя турки взяли техническую паузу, это не значит, что они "пошли пить чай". По его словам, сейчас изучается возможность интеграции расчётных инструментов и по "Миру", и по турецкой карте Troy.

"Работа ведётся, но банковская система сложная, требует сопряжения с законодательством и технических возможностей, поэтому вопрос решается не так быстро, как нам бы хотелось", — пояснил Егармин.

Вместе с тем он рекомендовал всем туристам, которые планируют в скором времени посетить страну, всё же иметь при себе определённое количество наличных. По его мнению, не стоит полагаться на карту "Мир", которая местами работает, а также на карту Troy, которую выдают некоторые турагентства.

Экономист рассказал, сколько займёт замена системы "Мир" на турецкую Troy

Экономист рассказал, сколько займёт замена системы "Мир" на турецкую Troy

Кстати, ранее Лайф писал, что у россиян возникли проблемы с открытием карт в Турции. Местные банки не справляются из-за наплыва приезжих, поэтому выставляют дополнительные требования при обслуживании клиентов, чтобы сократить поток.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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