В краеведческом музее Мелитополя нашли "азбуку юного нациста"
Фрагменты найденной литературы УПА (запрещённая в России экстремистская организация). Обложка © Ura.ru / Сергей Саблин
В краеведческом музее Мелитополя нашли азбуку, обучающую маленьких украинцев нацизму и русофобии. Фотографиями экстремистских материалов поделилось издание Ura.ru. Так, в книге присутствует надпись "Для Востока и Запада герои одни", свидетельствующая о насаждении такой идеологии подрастающему поколению.
"В игровой форме детям прививалась ненависть к России и всему русскому. С ранних лет", — сказал корреспонденту издания директор музея Евгений Горлачёв.
Лайф писал, что в Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского, решили отказаться от изучения русского языка. О необходимости этого заявил глава местной военной администрации Александр Вилкул.