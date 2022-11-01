В краеведческом музее Мелитополя нашли "азбуку юного нациста"

В краеведческом музее Мелитополя нашли азбуку, обучающую маленьких украинцев нацизму и русофобии. Фотографиями экстремистских материалов поделилось издание Ura.ru. Так, в книге присутствует надпись "Для Востока и Запада герои одни", свидетельствующая о насаждении такой идеологии подрастающему поколению.

"В игровой форме детям прививалась ненависть к России и всему русскому. С ранних лет", — сказал корреспонденту издания директор музея Евгений Горлачёв.