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1 ноября, 12:15

В краеведческом музее Мелитополя нашли "азбуку юного нациста"

<p>Фрагменты найденной литературы УПА (запрещённая в России экстремистская организация). Обложка © <a href="https://ura.news/news/1052599569" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ura.ru</a> / Сергей Саблин</p>

Фрагменты найденной литературы УПА (запрещённая в России экстремистская организация). Обложка © Ura.ru / Сергей Саблин

В краеведческом музее Мелитополя нашли азбуку, обучающую маленьких украинцев нацизму и русофобии. Фотографиями экстремистских материалов поделилось издание Ura.ru. Так, в книге присутствует надпись "Для Востока и Запада герои одни", свидетельствующая о насаждении такой идеологии подрастающему поколению.

"В игровой форме детям прививалась ненависть к России и всему русскому. С ранних лет", — сказал корреспонденту издания директор музея Евгений Горлачёв.

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