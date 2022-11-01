Орнитолог назвал причины массовой миграции уральских сов в Москву
Орнитолог Мишин объяснил массовую миграцию уральских сов из Сибири в Москву
Длиннохвостые неясыти, также называемые уральскими совами, массово мигрируют в Москву из Сибири. Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин объяснил агентству "Москва" тягу птиц к столичной жизни.
"Уральские совы охотятся на грызунов, ночных птиц, но увеличение кормовой базы — это только одна из версий увеличения их количества у нас в этом году. Вторая версия, почему их у нас стало больше, — это увеличение самой популяции длиннохвостых неясытей", — уточнил он.
Орнитолог допустил, что увеличившаяся миграция могла стать результатом более лояльного отношения людей к птицам. На сов сегодня не часто охотятся, отметил Мишин. Поэтому пернатые меньше боятся человека.
Ранее в столичном регионе заметили захмелевших снегирей. Жительница подмосковной Черноголовки сняла краснопёрого пьянчужку на видео, и ролик быстро распространился в соцсетях. Птицы едят забродившие ягоды, после чего пребывают в расслабленном состоянии.
ТАСС / Антон Новодережкин