Орнитолог назвал причины массовой миграции уральских сов в Москву

Длиннохвостые неясыти, также называемые уральскими совами, массово мигрируют в Москву из Сибири. Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин объяснил агентству "Москва" тягу птиц к столичной жизни.

"Уральские совы охотятся на грызунов, ночных птиц, но увеличение кормовой базы — это только одна из версий увеличения их количества у нас в этом году. Вторая версия, почему их у нас стало больше, — это увеличение самой популяции длиннохвостых неясытей", — уточнил он.

Орнитолог допустил, что увеличившаяся миграция могла стать результатом более лояльного отношения людей к птицам. На сов сегодня не часто охотятся, отметил Мишин. Поэтому пернатые меньше боятся человека.