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Регион
Опубликовано 1 ноября 2022, 15:29

Депутат объяснил введение лимита на вывоз икры с Камчатки заботой о рыбе

Депутат Сулейманов: Лимит на вывоз икры с Камчатки ввели из-за угрозы популяции лосося

Ограничение на вывоз с Камчатки икры было введено для противодействия промыслу браконьеров, такое объяснение в эфире радио Sputnik дал депутат Госдумы Ренат Сулейманов. По его словам, в последнее время в регионе наблюдается сокращение популяции лосося и других рыб из-за незаконной ловли.

"В последние годы у нас резко возросла незаконная добыча красной икры, создалась реальная угроза популяции лосося и других рыб, в отношении которых ведётся такой промысел. Мы ввели ограничение на вывоз икры именно, чтобы ограничить браконьерский вылов и вывоз её при помощи авиационного транспорта", заявил парламентарий.

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Лайф писал, что с 1 ноября 2022 года и до 1 августа 2025 года на Камчатке действует запрет на вывоз авиатранспортом более 10 килограммов лососёвой икры. Такая мера была введена в качестве эксперимента.

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Матвей Шандрыголов
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