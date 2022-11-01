Депутат объяснил введение лимита на вывоз икры с Камчатки заботой о рыбе

Ограничение на вывоз с Камчатки икры было введено для противодействия промыслу браконьеров, такое объяснение в эфире радио Sputnik дал депутат Госдумы Ренат Сулейманов. По его словам, в последнее время в регионе наблюдается сокращение популяции лосося и других рыб из-за незаконной ловли.

"В последние годы у нас резко возросла незаконная добыча красной икры, создалась реальная угроза популяции лосося и других рыб, в отношении которых ведётся такой промысел. Мы ввели ограничение на вывоз икры именно, чтобы ограничить браконьерский вылов и вывоз её при помощи авиационного транспорта", — заявил парламентарий.