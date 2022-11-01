Китаец скрыл от семьи выигрыш в $30 млн, переодевшись в мультяшный костюм на вручении
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Житель Китая стал победителем лотереи и выиграл более 30 миллионов долларов, однако решил скрыть этот факт от жены и близких. Для этого он пришёл на вручение приза в костюме мультгероя, сообщает South China Morning Post.
Для того чтобы выиграть, он купил сразу 40 билетов, каждый из которых стоил около $11 в провинции Гуанси-Чжуан. Все они содержали одни и те же номера, которые и стали для местного жителя счастливыми. С учётом количества билетов, общий выигрыш составил чуть менее 220 миллионов юаней ($30,1 миллиона).
Пожелав остаться неизвестным, на вручение приза мужчина надел костюм мультгероя. Примечательно, что такой способ скрыть личность уже давно популярен в Китае. Однако у новоиспечённого победителя была и ещё одна цель такого появления на публике. Оказалось, что тем самым он хотел не дать своим близким повод лениться и меньше работать.
"Я не сказал ни жене, ни ребёнку. Я обеспокоен тем, что они могут чувствовать своё превосходство над другими людьми и не будут в будущем усердно работать или учиться", — отметил победитель лотереи.
Примечательно, что пять миллионов юаней (около 689 тысяч долларов) победитель решил отправить на благотворительность. Ещё часть средств он отдаст в качестве налогов. До своей большой победы мужчина играл в лотереи более десяти лет, сам он себя назвал их фанатом. Как замечают местные адвокаты, пытаясь скрыть выигрыш от жены, мужчина может нарушить законы страны, ведь купленные лотерейные билеты будут считаться их совместным имуществом.
Ранее Лайф рассказывал, что жительница Северной Каролины стихийно купила лотерейный билет, узнав о розыгрыше "от призрака" за несколько минут до старта, и выиграла 501 тысячу долларов.