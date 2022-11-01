Китаец скрыл от семьи выигрыш в $30 млн, переодевшись в мультяшный костюм на вручении

Житель Китая стал победителем лотереи и выиграл более 30 миллионов долларов, однако решил скрыть этот факт от жены и близких. Для этого он пришёл на вручение приза в костюме мультгероя, сообщает South China Morning Post.

Для того чтобы выиграть, он купил сразу 40 билетов, каждый из которых стоил около $11 в провинции Гуанси-Чжуан. Все они содержали одни и те же номера, которые и стали для местного жителя счастливыми. С учётом количества билетов, общий выигрыш составил чуть менее 220 миллионов юаней ($30,1 миллиона).

Пожелав остаться неизвестным, на вручение приза мужчина надел костюм мультгероя. Примечательно, что такой способ скрыть личность уже давно популярен в Китае. Однако у новоиспечённого победителя была и ещё одна цель такого появления на публике. Оказалось, что тем самым он хотел не дать своим близким повод лениться и меньше работать.

"Я не сказал ни жене, ни ребёнку. Я обеспокоен тем, что они могут чувствовать своё превосходство над другими людьми и не будут в будущем усердно работать или учиться", — отметил победитель лотереи.