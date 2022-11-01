Логопед назвала самый распространённый дефект речи среди москвичей
Логопед Чистякова назвала картавость самым распространённым дефектом речи у москвичей
У каждого человека есть индивидуальные отличительные черты. Кто-то выделяется внешне, другие стараются произвести впечатление яркой одеждой, а изюминкой некоторых являются особенности речи. Как рассказала логопед Дарья Чистякова в беседе с "Мослентой", наиболее распространённым речевым нарушением среди москвичей является картавость.
"В современном мире у людей всё чаще и чаще встречаются разные нарушения речи. Но всё-таки больше всего у нас по-прежнему картавых людей. Звук "р" — самый сложный для постановки", — объяснила специалист.
По словам Дарьи Чистяковой, некоторые люди уже настолько сильно сроднились с этим дефектом, что продолжают неправильно разговаривать и после занятий с логопедом. Кроме того, растёт и число детей с речевыми нарушениями, продолжила она. Причиной может быть множество различных факторов: патологии, полученные при родах, ритм жизни, особенности воспитания, состояние окружающей среды или же незрелость артикуляционного аппарата.
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