Логопед назвала самый распространённый дефект речи среди москвичей

У каждого человека есть индивидуальные отличительные черты. Кто-то выделяется внешне, другие стараются произвести впечатление яркой одеждой, а изюминкой некоторых являются особенности речи. Как рассказала логопед Дарья Чистякова в беседе с "Мослентой", наиболее распространённым речевым нарушением среди москвичей является картавость.

"В современном мире у людей всё чаще и чаще встречаются разные нарушения речи. Но всё-таки больше всего у нас по-прежнему картавых людей. Звук "р" — самый сложный для постановки", — объяснила специалист.

По словам Дарьи Чистяковой, некоторые люди уже настолько сильно сроднились с этим дефектом, что продолжают неправильно разговаривать и после занятий с логопедом. Кроме того, растёт и число детей с речевыми нарушениями, продолжила она. Причиной может быть множество различных факторов: патологии, полученные при родах, ритм жизни, особенности воспитания, состояние окружающей среды или же незрелость артикуляционного аппарата.