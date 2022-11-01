Передозировка наркотиков является основной версией гибели бойца ММА Писарева

Боец ММА Александр Писарев незадолго до смерти вместе с женой употреблял грибы. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, об этом рассказала следователям сама женщина, которая также оказалась в критическом состоянии, но выжила и находится в больнице.

В настоящее время в качестве основной версии гибели спортсмена рассматривается наркотическая интоксикация. Точную причину случившегося установят эксперты по результатам вскрытия.