Передозировка наркотиков является основной версией гибели бойца ММА Писарева
Боец ММА Александр Писарев. Фото © VK.com / КОМАНДА ТОМАГАВК – KAMILOV TEAM
Боец ММА Александр Писарев незадолго до смерти вместе с женой употреблял грибы. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, об этом рассказала следователям сама женщина, которая также оказалась в критическом состоянии, но выжила и находится в больнице.
В настоящее время в качестве основной версии гибели спортсмена рассматривается наркотическая интоксикация. Точную причину случившегося установят эксперты по результатам вскрытия.
Как уже писал Лайф, заявление о смерти бойца появилось в соцсетях команды "Томагавк клуб". Там Александра назвали эталоном дружбы, порядочности и мужества русского человека. Он выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Последний бой провёл в феврале 2020 года, проиграв Максиму Усояну. Всего в ММА он провёл пять поединков с тремя победами и двумя поражениями.