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1 ноября, 12:41

Передозировка наркотиков является основной версией гибели бойца ММА Писарева

<p>Боец ММА Александр Писарев. Фото © <a href="https://vk.com/photo-71566185_410800653?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK.com / КОМАНДА ТОМАГАВК – KAMILOV TEAM</a></p>

Боец ММА Александр Писарев. Фото © VK.com / КОМАНДА ТОМАГАВК – KAMILOV TEAM

Боец ММА Александр Писарев незадолго до смерти вместе с женой употреблял грибы. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, об этом рассказала следователям сама женщина, которая также оказалась в критическом состоянии, но выжила и находится в больнице.

В настоящее время в качестве основной версии гибели спортсмена рассматривается наркотическая интоксикация. Точную причину случившегося установят эксперты по результатам вскрытия.

33-летний боец ММА Александр Писарев мог насмерть отравиться арбузом

33-летний боец ММА Александр Писарев мог насмерть отравиться арбузом

Как уже писал Лайф, заявление о смерти бойца появилось в соцсетях команды "Томагавк клуб". Там Александра назвали эталоном дружбы, порядочности и мужества русского человека. Он выступал на турнирах промоушенов RCC и Fight Nights. Последний бой провёл в феврале 2020 года, проиграв Максиму Усояну. Всего в ММА он провёл пять поединков с тремя победами и двумя поражениями.

Татьяна Миссуми
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