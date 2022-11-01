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1 ноября, 12:52

В Донецке прогремело пять мощных взрывов

В Донецке прогремело пять-шесть мощных взрывов. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

По данным агентства, Вооружённые силы Украины не прекращают обстрелы города, работает система ПВО, часть ракет противника сбита.

Лайф публикует видео последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Лайф публикует видео последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

А ранее сегодня в небе над Донецком сработала система противовоздушной обороны. Как рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные с утра обстреливают город, ВСУ выпустили около 70 снарядов, в том числе и натовского калибра.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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