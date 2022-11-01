В Донецке прогремело пять мощных взрывов

А ранее сегодня в небе над Донецком сработала система противовоздушной обороны. Как рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские военные с утра обстреливают город, ВСУ выпустили около 70 снарядов, в том числе и натовского калибра.