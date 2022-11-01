НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 ноября, 12:52

Ещё поболеем: Врач объяснил, почему конец пандемии ковида неблизок

Врач Соловьёв: Пандемия коронавируса может перейти в эпидемию с сезонной заболеваемостью

Новые мутации коронавируса и низкие показатели по вакцинации ставят под вопрос скорое окончание пандемии, такое мнение ЕАН высказал руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА, председатель комитета в Федерации лабораторной медицины Александр Соловьёв.

"Мы наблюдаем ситуацию на стадии неопределённости, она связана с тем, что в мире циркулирует огромное количество вариантов коронавируса, которые постоянно мутируют и с каждым разом всё лучше уклоняются от воздействия антител в организме", — заявил он.

Тем временем в мире наблюдается отмена антиковидных мер и отказ от ревакцинации, а обновлённые варианты вакцин используют лишь несколько стран. В таких условиях странно ожидать скорого конца пандемии, считает Соловьёв. Вирус подбрасывает учёным всё новые задачи, поэтому может остаться с нами ещё на несколько лет, подчеркнул врач.

"Речь может идти о том, что мы, возможно, увидим переход из пандемии в эпидемию с сезонным распределением заболеваемости, но уровень будет высоким. Планка поднимется, но появится стабильность. Возможно, это и можно будет считать окончанием пандемии", заключил эксперт.

Назальная вакцина формирует иммунитет к ковиду за две недели

Назальная вакцина формирует иммунитет к ковиду за две недели

Лайф писал, что врач Онищенко назвал "катастрофическим" количество россиян, привившихся за последнюю неделю. По его словам, число в 9173 человека можно назвать нормальным для одного прививочного пункта, а не 150-миллионной страны.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Коронавирус

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров