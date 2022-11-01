Ещё поболеем: Врач объяснил, почему конец пандемии ковида неблизок

Новые мутации коронавируса и низкие показатели по вакцинации ставят под вопрос скорое окончание пандемии, такое мнение ЕАН высказал руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА, председатель комитета в Федерации лабораторной медицины Александр Соловьёв.

"Мы наблюдаем ситуацию на стадии неопределённости, она связана с тем, что в мире циркулирует огромное количество вариантов коронавируса, которые постоянно мутируют и с каждым разом всё лучше уклоняются от воздействия антител в организме", — заявил он.

Тем временем в мире наблюдается отмена антиковидных мер и отказ от ревакцинации, а обновлённые варианты вакцин используют лишь несколько стран. В таких условиях странно ожидать скорого конца пандемии, считает Соловьёв. Вирус подбрасывает учёным всё новые задачи, поэтому может остаться с нами ещё на несколько лет, подчеркнул врач.

"Речь может идти о том, что мы, возможно, увидим переход из пандемии в эпидемию с сезонным распределением заболеваемости, но уровень будет высоким. Планка поднимется, но появится стабильность. Возможно, это и можно будет считать окончанием пандемии", — заключил эксперт.