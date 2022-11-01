Полиция Сан-Франциско опровергла слухи о гей-связях мужа Пелоси с нападавшим

Между мужем спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напавшим на их дом канадцем Дэвидом Депейпом нет совершенно никаких отношений. Заявления о гей-связях преступника и жертвы опровергла полиция Сан-Франциско, передаёт телеканал CNN.

"Нет совершенно никаких доказательств того, что господин Пелоси знал этого человека. В действительности доказательства говорят как раз об обратном", — заявил руководитель полиции Сан-Франциско Уильям Скотт.

Спустя некоторое время после нападения на дом политика в Сети появилась информация о том, что её муж Пол Пелоси и злоумышленник Дэвид Депейп были любовниками. Между парой якобы произошла ссора, что и послужило причиной драки. По данным телеканала, подобного рода сообщения распространяли "правые" силы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Продвижением таких новостей занимались сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп – младший, бывший американский чиновник и консерватор Себастьян Горка и американский предприниматель Илон Маск, указывает телеканал.