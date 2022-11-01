Полиция Сан-Франциско опровергла слухи о гей-связях мужа Пелоси с нападавшим
Между мужем спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напавшим на их дом канадцем Дэвидом Депейпом нет совершенно никаких отношений. Заявления о гей-связях преступника и жертвы опровергла полиция Сан-Франциско, передаёт телеканал CNN.
"Нет совершенно никаких доказательств того, что господин Пелоси знал этого человека. В действительности доказательства говорят как раз об обратном", — заявил руководитель полиции Сан-Франциско Уильям Скотт.
Спустя некоторое время после нападения на дом политика в Сети появилась информация о том, что её муж Пол Пелоси и злоумышленник Дэвид Депейп были любовниками. Между парой якобы произошла ссора, что и послужило причиной драки. По данным телеканала, подобного рода сообщения распространяли "правые" силы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Продвижением таких новостей занимались сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп – младший, бывший американский чиновник и консерватор Себастьян Горка и американский предприниматель Илон Маск, указывает телеканал.
Напомним, 28 октября неизвестный ворвался в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и ранил её мужа. Напавшего там же и задержали, ему вменяют покушение на убийство и ряд других преступлений. Позднее выяснилось, что полицейские стали свидетелями избиения супруга Пелоси. Они молча наблюдали за схваткой двух мужчин, прежде чем вмешаться.
Злоумышленником оказался 42-летний канадец Дэвид Депейп. Его целью была именно спикер Палаты представителей Конгресса, но её не оказалось дома, поскольку политик на тот момент находилась в Вашингтоне. Он хотел взять Пелоси в заложники и сломать женщине коленные чашечки, если она не будет говорить "правду".
ТАСС / Eric Risberg