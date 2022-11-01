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1 ноября, 13:06

"1% населения": В России пересчитали ВИЧ-инфицированных

Роспотребнадзор насчитал в России 1,5 млн ВИЧ-инфицированных

Вирус иммунодефицита человека обнаружен у 1% россиян, это примерно полтора миллиона человек. Такие данные привёл руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"До 1,5 миллиона граждан у нас инфицированы, это 1% населения", — пояснил он на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".

По его прогнозам, с 2020 по 2030 год количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией достигнет 660 тысяч, поэтому возникнет вопрос о числе врачей-инфекционистов, которые занимаются лечением данных пациентов.

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Ранее сообщалось, что, если новый штамм ковида "цербер" получит распространение в России, мощного подъёма заболеваемости не будет. Большинство населения уже переболело вариантом ВА.5 штамма "омикрон", ответвлением которого является "цербер". К тому же люди неоднократно вакцинировались.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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