"1% населения": В России пересчитали ВИЧ-инфицированных

Вирус иммунодефицита человека обнаружен у 1% россиян, это примерно полтора миллиона человек. Такие данные привёл руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"До 1,5 миллиона граждан у нас инфицированы, это 1% населения", — пояснил он на конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".

По его прогнозам, с 2020 по 2030 год количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией достигнет 660 тысяч, поэтому возникнет вопрос о числе врачей-инфекционистов, которые занимаются лечением данных пациентов.