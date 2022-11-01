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1 ноября, 13:24

Медведев: Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы

Россия никогда никому не позволит отторгнуть новые регионы, принятые в состав РФ на основании волеизъявления их жителей. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с президентом Зимбабве.

"Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей — навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей", — подчеркнул Медведев.

Он также поблагодарил руководство Зимбабве за взвешенный подход к ситуации на Украине и референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Песков: Новые регионы России защищаются на том же уровне, что и остальная часть страны

Песков: Новые регионы России защищаются на том же уровне, что и остальная часть страны

Напомним, ранее спикер нацсобрания Парламента Зимбабве Джейкоб Муденда заверил, что республика будет и дальше поддерживать позицию России, даже после проведения референдумов в новых субъектах. Он добавил, что и РФ, и Зимбабве являются жертвами санкций.

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ТАСС / Владимир Гердо

Александра Вишнякова

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