Медведев: Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы
Россия никогда никому не позволит отторгнуть новые регионы, принятые в состав РФ на основании волеизъявления их жителей. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с президентом Зимбабве.
"Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей — навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей", — подчеркнул Медведев.
Он также поблагодарил руководство Зимбабве за взвешенный подход к ситуации на Украине и референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Напомним, ранее спикер нацсобрания Парламента Зимбабве Джейкоб Муденда заверил, что республика будет и дальше поддерживать позицию России, даже после проведения референдумов в новых субъектах. Он добавил, что и РФ, и Зимбабве являются жертвами санкций.
ТАСС / Владимир Гердо