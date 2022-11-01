Медведев: Россия никому не позволит отторгнуть новые регионы

Россия никогда никому не позволит отторгнуть новые регионы, принятые в состав РФ на основании волеизъявления их жителей. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с президентом Зимбабве.

"Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей — навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей", — подчеркнул Медведев.

Он также поблагодарил руководство Зимбабве за взвешенный подход к ситуации на Украине и референдумам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.