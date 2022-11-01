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1 ноября, 19:37

Анкара призналась, что шокирована решением Москвы по зерновой сделке

Министр Киришчи: Анкара шокирована решением России по зерновой сделке

В Анкаре шокированы решением России приостановить участие в зерновой сделке, однако продолжают надеяться на преодоление кризиса. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

"Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Меня нет в этом деле", — приведя в качестве оправдания нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и наших фермеров", цитирует заявление турецкого министра газета Hüriyyet.

Киришчи привёл данные, согласно которым через зерновой коридор прошло 421 судно. Общий объём перевезённых товаров достиг 9,7 млн тонн. На страны Европы пришёлся 61% грузов, на азиатские — 20%, африканские страны получили 13%. Оставшаяся доля груза пришлась на беднейшие государства.

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Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.

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ТАСС / Андрей Епихин

Юлия Коновалова

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