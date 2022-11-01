Анкара призналась, что шокирована решением Москвы по зерновой сделке
Министр Киришчи: Анкара шокирована решением России по зерновой сделке
В Анкаре шокированы решением России приостановить участие в зерновой сделке, однако продолжают надеяться на преодоление кризиса. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.
"Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Меня нет в этом деле", — приведя в качестве оправдания нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и наших фермеров", — цитирует заявление турецкого министра газета Hüriyyet.
Киришчи привёл данные, согласно которым через зерновой коридор прошло 421 судно. Общий объём перевезённых товаров достиг 9,7 млн тонн. На страны Европы пришёлся 61% грузов, на азиатские — 20%, африканские страны получили 13%. Оставшаяся доля груза пришлась на беднейшие государства.
Напомним, Минобороны РФ приостановило движение судов по зерновому коридору в Чёрном море в связи с атакой беспилотников на корабли ЧФ в акватории Севастопольской бухты. Попытке нападения подверглись российские корабли, которые обеспечивали безопасный вывоз сельскохозяйственной продукции из портов Украины. Система ПВО отразила все атаки дронов в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник.
ТАСС / Андрей Епихин