Анкара призналась, что шокирована решением Москвы по зерновой сделке

В Анкаре шокированы решением России приостановить участие в зерновой сделке, однако продолжают надеяться на преодоление кризиса. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

"Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: "Меня нет в этом деле", — приведя в качестве оправдания нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и наших фермеров", — цитирует заявление турецкого министра газета Hüriyyet.