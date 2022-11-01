В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога
В нескольких регионах Украины вечером 1 ноября была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины".
Известно, что в настоящее время тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры страны, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, серьёзно повреждены в результате ударов Вооружённых сил России.
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