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1 ноября, 18:57

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

В нескольких регионах Украины вечером 1 ноября была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины".

Известно, что в настоящее время тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

В Киеве восстановили подачу воды и электричества

В Киеве восстановили подачу воды и электричества

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры страны, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, серьёзно повреждены в результате ударов Вооружённых сил России.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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