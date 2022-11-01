В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

В нескольких регионах Украины вечером 1 ноября была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины".

Известно, что в настоящее время тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.