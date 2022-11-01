ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 ноября 2022, 18:57
16856

В нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога

В нескольких регионах Украины вечером 1 ноября была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины".

Известно, что в настоящее время тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

В Киеве восстановили подачу воды и электричества
В Киеве восстановили подачу воды и электричества

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 40% всей энергетической инфраструктуры страны, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, серьёзно повреждены в результате ударов Вооружённых сил России.

BannerImage

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar