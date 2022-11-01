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1 ноября, 18:55

Мировые центробанки закупили рекордный объём золота в третьем квартале года

Ведущие центробанки мира в третьем квартале 2022 года закупили рекордное количество золота — 399 тонн — что укрепило общемировой спрос на драгметалл. Об этом говорится в отчёте Всемирного совета по золоту (WGC).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, спрос вырос на 28%. Примечательно, что на покупку золота регуляторы потратили около 20 млрд долларов. Кроме того, наблюдается увеличение спроса со стороны ювелирной отрасли, покупателей монет и слитков. В результате с начала года уровень заинтересованности в покупке металла вышел на допандемийный уровень.

"Мы предполагаем, что покупки золота центральными банками и индивидуальными инвесторами будут оставаться сильными", — заявила аналитик организации Луиза Стрит.

Россиянам посоветовали избавляться от валюты и вкладываться в драгоценные металлы

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Ранее Лайф рассказывал, что жители РФ ежегодно оставляют на свалках свыше 500 килограммов золота в составе электронных отходов.

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ТАСС / DPA / Frank Rumpenhorst

Артур Белкин

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